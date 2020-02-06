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Apple разрешила один раз платить за приложение для iOS и macOS

Компания Apple представила бета-версию новых инструментов для разработчиков. Пакет Xcode 11.4 оснащён возможностью совершения «универсальных покупок», что открывает принцип одной оплаты за приложение для iOS и macOS.
Apple разрешила один раз платить за приложение для iOS и macOS

Данная функция описывает ситуацию с совершением единоразового платежа, по итогам которого приобретается программа в Mac App Store с возможностью автоматического открытия на девайсах под контролем iOS. Это же правило действует и в обратном направлении. Приложение получает идентичный кодовый номер, что открывает возможность осуществлять приобретение в рамках единого пакета для всех операционных систем от Apple. При этом у разработчиков остаётся возможность реализовать отдельные версии собственных приложений для различных платформ.

Система «универсальных покупок» открывает для разработчиков возможность для стимулирования выпуска проектов под контролем технологии Catalyst. Данный инструмент даёт возможность отправить iOS-версию приложения на macOS без переработки кода с нуля. Это допустимо с учётом возможностей последней и особенностей использования клавиатуры с мышью. Catalyst стал доступен в составе macOS 10.15 версии Catalina, которая стала доступна в октябре 2019 года, однако пользователи не представили по этому поводу большого энтузиазма. Многие жаловались, что им всё равно приходится 2 раза оплачивать использование одной программы. Со стороны разработчиков имелась претензия относительно высокой сложностью портирования программ.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:23

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