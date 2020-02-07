Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для Dazed

На одной из фотографий 27-летняя звезда мировой сцены позирует в надетом на обнаженное тело бюстье, украшенном монетами и цепями. Автором этого изделия, как сообщает Dazed, является знаменитый австрийский дизайнер Андреас Кронталер. Еще одно фото демонстрирует Селену Гомес в платье из металлизированной кожи, расшитом белыми кружевами. Образ знаменитости в этом наряде дополняет огромное колье из искусственно выращенного жемчуга.Сообщается также, что автором этих снимков является модный фотограф Брианна Капоцци. К слову, некоторые из этих снимков фотограф опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram. Примечательно, что данная фотосессия стала для Селены Гомес первым опытом позирования в столь откровенных образах после того, как ее пляжные фотографии были высмеяны пользователями соцсетей, рассмотревших на них излишнюю полноту актрисы.