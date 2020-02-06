"Мой новый конь": Наталья Рудова купила автомобиль Lexus UX

Наталья Рудова провела несколько месяцев на Бали, публикуя снимки с отдыха в купальнике и без него. За откровенные фотографии актрису часто критиковали недоброжелатели. Сегодня знаменитость разместила фото, на котором она сфотографирована в черных брюках, спортивной кофте и куртке. Наталья Рудова стоит возле автомобиля Lexus UX и одной руке держит свои волосы, завязанные в хвост. В комментарии актриса написала: "Одетое, зимнее фото, все как и просили. И мой новый конь!"Также Наталья Рудова поинтересовалась у подписчиков в Instagram, нравится ли им ее новая машина Lexus UX. Пользователи Сети поздравили своего кумира с приобретением и написали, что ей очень подходит данный автомобиль. Некоторые решили узнать, почему машина не белого цвета, но ответа пока не получили. Публикация знаменитости уже набрала почти 55 000 лайков.