"Мой новый конь": Наталья Рудова купила автомобиль Lexus UX
Наталья Рудова сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram, что купила новый автомобиль Lexus UX. Также актриса показала фанатам фотографию возле машины.
Наталья Рудова провела несколько месяцев на Бали, публикуя снимки с отдыха в купальнике и без него. За откровенные фотографии актрису часто критиковали недоброжелатели. Сегодня знаменитость разместила фото, на котором она сфотографирована в черных брюках, спортивной кофте и куртке. Наталья Рудова стоит возле автомобиля Lexus UX и одной руке держит свои волосы, завязанные в хвост. В комментарии актриса написала: "Одетое, зимнее фото, все как и просили. И мой новый конь!"
Также Наталья Рудова поинтересовалась у подписчиков в Instagram, нравится ли им ее новая машина Lexus UX. Пользователи Сети поздравили своего кумира с приобретением и написали, что ей очень подходит данный автомобиль. Некоторые решили узнать, почему машина не белого цвета, но ответа пока не получили. Публикация знаменитости уже набрала почти 55 000 лайков.
Наталья Рудова провела несколько месяцев на Бали, публикуя снимки с отдыха в купальнике и без него. За откровенные фотографии актрису часто критиковали недоброжелатели. Сегодня знаменитость разместила фото, на котором она сфотографирована в черных брюках, спортивной кофте и куртке. Наталья Рудова стоит возле автомобиля Lexus UX и одной руке держит свои волосы, завязанные в хвост. В комментарии актриса написала: "Одетое, зимнее фото, все как и просили. И мой новый конь!"
Также Наталья Рудова поинтересовалась у подписчиков в Instagram, нравится ли им ее новая машина Lexus UX. Пользователи Сети поздравили своего кумира с приобретением и написали, что ей очень подходит данный автомобиль. Некоторые решили узнать, почему машина не белого цвета, но ответа пока не получили. Публикация знаменитости уже набрала почти 55 000 лайков.