АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: высокое давление при беременности повышает риск сердечных заболеваний в…
EUR 69.74 USD 63.17
Курс валют на 06.02.2020

"Мой новый конь": Наталья Рудова купила автомобиль Lexus UX

Наталья Рудова сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram, что купила новый автомобиль Lexus UX. Также актриса показала фанатам фотографию возле машины.
"Мой новый конь": Наталья Рудова купила автомобиль Lexus UX

Наталья Рудова провела несколько месяцев на Бали, публикуя снимки с отдыха в купальнике и без него. За откровенные фотографии актрису часто критиковали недоброжелатели. Сегодня знаменитость разместила фото, на котором она сфотографирована в черных брюках, спортивной кофте и куртке. Наталья Рудова стоит возле автомобиля Lexus UX и одной руке держит свои волосы, завязанные в хвост. В комментарии актриса написала: "Одетое, зимнее фото, все как и просили. И мой новый конь!"

Также Наталья Рудова поинтересовалась у подписчиков в Instagram, нравится ли им ее новая машина Lexus UX. Пользователи Сети поздравили своего кумира с приобретением и написали, что ей очень подходит данный автомобиль. Некоторые решили узнать, почему машина не белого цвета, но ответа пока не получили. Публикация знаменитости уже набрала почти 55 000 лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Мой новый конь": Наталья Рудова купила автомобиль Lexus…
Россия откроет в Индии производство гусениц для танков…
«Проявлял навязчивость»: Дарья Калмыкова рассказала о втором муже Николае…
Анастасии Волочковой для счастья нужны внимание, забота и приятные…
Эксперты рассказали, как правильно заряжать кальциевые…
В Саратовской области труп пенсионерки больше месяца пролежал в…
Продюсер и композитор Игорь Матвиенко отмечает 60-летний…
В преддверии выпуска PS5 появились большие скидки на игры для PlayStation…
"Ты — лучший": Филипп Киркоров поздравил Константина Эрнста с днем…
Таинственные сигналы из космоса оказались сложнее, чем считали…
«Он пользовался моими деньгами»: Любовь Успенская решила развестись с Александром…
Специалисты Роскачества обнаружили цинк и изопропанол в…
"Как будто я вдруг вспоминаю, что у меня есть вторая квартира": Анфисе Чеховой снится один и тот же…
Объем продаж Apple Watch в прошлом году превзошел все бренды швейцарских…
Родной брат Брэд Питта предоставляет прессе выдуманные истории о…
Ученые назвали количество орехов, уменьшающее риск ожирения…
Смарт-часы Xiaomi Mi Band 5 обретут ряд нужных…
"Собирать тусовку из 100 человек совсем не хочется": Анна Семенович не знает, как отметить день…
«Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на…
Дочка Анастасии Волочковой планирует поступать в Высшую школу…
Новый BMW 4-Series оснастят крупной радиаторной…
«Аня прекрасно общается с Ксюшей»: Экс-супруга Константина Богомолова Дарья Мороз рассказала про жизнь дочери после…
"Я очень тебя люблю": Актриса из сериала "Ольга" Алина Алексеева поблагодарила мать за…
Еще не вышедшие смартфоны iPhone 9 и Samsung Galaxy S20 уже доступны в…
Бари Алибасов о своей пенсии: «Мне эти деньги не…
Врач назвал количество секса, необходимое для здоровья…
Сын Полины Гагариной опубликовал снимок с Арнольдом…
Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Лисова показала загородный дом Виктории…
Просмотреть все новости