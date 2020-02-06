Дарья Калмыкова ушла из театра Олега Табакова из-за недопонимания между коллегами
Актриса Дарья Калмыкова рассказала, почему она решила уйти из театра Олега Табакова, в котором работала на протяжении 14 лет. По словам знаменитости, причиной её ухода стало недопонимание между коллегами.
Калмыкова рассказала, что её уход удивил всех актеров. Сначала звезда подписала все необходимые документы об увольнении и лишь потом сообщила Олегу Табакову о своем решении. Режиссёр попросил актрису подождать, пока он поправит свое здоровье, и пообещал потом с ней связаться.
Через некоторое время Калмыкова уехала на отдых в США, где и узнала о смерти Табакова. Актрису звали в театр, чтобы она переговорила с новой дирекцией, но, по словам звезды, ей тяжело туда возвращаться.
Калмыкова рассказала, что её уход удивил всех актеров. Сначала звезда подписала все необходимые документы об увольнении и лишь потом сообщила Олегу Табакову о своем решении. Режиссёр попросил актрису подождать, пока он поправит свое здоровье, и пообещал потом с ней связаться.
Через некоторое время Калмыкова уехала на отдых в США, где и узнала о смерти Табакова. Актрису звали в театр, чтобы она переговорила с новой дирекцией, но, по словам звезды, ей тяжело туда возвращаться.