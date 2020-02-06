Дарья Калмыкова ушла из театра Олега Табакова из-за недопонимания между коллегами





Калмыкова рассказала, что её уход удивил всех актеров. Сначала звезда подписала все необходимые документы об увольнении и лишь потом сообщила Олегу Табакову о своем решении. Режиссёр попросил актрису подождать, пока он поправит свое здоровье, и пообещал потом с ней связаться.Через некоторое время Калмыкова уехала на отдых в США, где и узнала о смерти Табакова. Актрису звали в театр, чтобы она переговорила с новой дирекцией, но, по словам звезды, ей тяжело туда возвращаться.