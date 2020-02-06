Астролог Василиса Володина рассказала о причине ухода принца Гарри из королевской семьи





Астролог заявила, что люди, оказавшиеся под действием Нептуна, часто совершают неверные действия, завязывают скандалы и интриги. Также людьми начинают управлять эмоции. На принца Гарри Нептун стал действовать после рождения сына Арчи в 2019 году. Первой ошибкой стало то, что отец с матерью «записали» сына без титула.Позже действие Нептуна увеличилось и осенью 2019 года семья приняла решение снять с себя некоторые полномочия членов королевской семьи. Эксперт уверяет, что февраль 2020 будет для пары разочарованием, она думает, что принц уже сожалеет о принятом решении.