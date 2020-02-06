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Lexus готовится выпустить автомобиль с автопилотом 2 уровня

Lexus готовит к выпуску новый инновационный автомобиль. Машина с автопилотом получит 2 уровень с возможностью обновления.
Lexus готовится выпустить автомобиль с автопилотом 2 уровня

Как заявили представители суббренда на пресс-конференции, новинка станет дебютной в линейке автопилотных. Использовать подобную функцию водитель сможет при необходимости отвлечься на какое-то время от управления машиной. Далее транспортное средство сможет получить обновление, в котором будет реализован первый уровень поддержки. Стоит отметить, что о грядущем выходе подобного транспортного средства в суббренде сообщали еще в 2017 году во время презентации концептуального экземпляра крупногабаритного седана LS.

При этом пока нет данных, будет ли функция обновления 2 уровня с активацией автономного управления бесплатной. Так, в машинах от Tesla возможность использования полного самостоятельного вождения приходится покупать. Неизвестно также, на рынки каких стран выведут новинку, относительно же уровней автономности авто, он будет соответствовать разрешениями локальных регуляторов региона продаж.

Как отмечают эксперты, в государствах Евросоюза темпы усовершенствования законодательства о технологиях автономного вождения слишком медленные. В новинке от Lexus установят систему Highway Teammate от Denso, использующую лидар и камеры. С ней машина может автоматически переходить на другую полосу движения и пропускать других участников движения на дороге.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:20

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