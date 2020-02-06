Поклонники удивились внешности постаревшей Алёны Яковлевой





Поздравить коллег пришли, помимо прочих знаменитостей, актёр Валерий Баринов, фигуристка Анастасия Гребенкина, актрисы Алика Смехова и Ирина Безрукова, телеведущая Эвелина Бледанс, заслуженный работник культуры Нелли Кобзон, вдова Иосифа Кобзона. Для именинниц и гостей в ресторане выступала звезда вокального телешоу «Голос» Нина Шацкая.Друзья Ольги Кабо и Марии Романовой адресовали им множество тёплых пожеланий. Не стала исключением в этом плане и дочь актёра Юрия Яковлева. Артистка заранее написала поздравительные слова и зачитала их на вечеринке. Алёна Яковлева отметила, что Ольгу Кабо она любила всегда и долгое время мечтала отпраздновать вместе с ней её день рождения. То, что на именины её позвала Мария Романова, актриса посчитала «счастливой случайностью».В комментариях к соответствующему видео интернет-пользователи написали: они едва узнали Алёну Романову. Многие посчитали, что артистка внешне очень постарела за последнее время. Возможно, актрисе следовало отказаться от чёрного наряда в пользу более светлого, полагают некоторые поклонники.