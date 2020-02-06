Поклонники удивились внешности постаревшей Алёны Яковлевой
Народная артистка России Алёна Яковлева вчера посетила вечеринку, которая была устроена актрисами Ольгой Кабо и Марией Романовой в честь их прошедших в конце января дней рождения. Знаменитости отмечали праздники в одном из столичных ресторанов. Алёну Яковлеву давно не замечали на подобных мероприятиях, поэтому она показалась поклонникам постаревшей.
Поздравить коллег пришли, помимо прочих знаменитостей, актёр Валерий Баринов, фигуристка Анастасия Гребенкина, актрисы Алика Смехова и Ирина Безрукова, телеведущая Эвелина Бледанс, заслуженный работник культуры Нелли Кобзон, вдова Иосифа Кобзона. Для именинниц и гостей в ресторане выступала звезда вокального телешоу «Голос» Нина Шацкая.
Друзья Ольги Кабо и Марии Романовой адресовали им множество тёплых пожеланий. Не стала исключением в этом плане и дочь актёра Юрия Яковлева. Артистка заранее написала поздравительные слова и зачитала их на вечеринке. Алёна Яковлева отметила, что Ольгу Кабо она любила всегда и долгое время мечтала отпраздновать вместе с ней её день рождения. То, что на именины её позвала Мария Романова, актриса посчитала «счастливой случайностью».
В комментариях к соответствующему видео интернет-пользователи написали: они едва узнали Алёну Романову. Многие посчитали, что артистка внешне очень постарела за последнее время. Возможно, актрисе следовало отказаться от чёрного наряда в пользу более светлого, полагают некоторые поклонники.
Поздравить коллег пришли, помимо прочих знаменитостей, актёр Валерий Баринов, фигуристка Анастасия Гребенкина, актрисы Алика Смехова и Ирина Безрукова, телеведущая Эвелина Бледанс, заслуженный работник культуры Нелли Кобзон, вдова Иосифа Кобзона. Для именинниц и гостей в ресторане выступала звезда вокального телешоу «Голос» Нина Шацкая.
Друзья Ольги Кабо и Марии Романовой адресовали им множество тёплых пожеланий. Не стала исключением в этом плане и дочь актёра Юрия Яковлева. Артистка заранее написала поздравительные слова и зачитала их на вечеринке. Алёна Яковлева отметила, что Ольгу Кабо она любила всегда и долгое время мечтала отпраздновать вместе с ней её день рождения. То, что на именины её позвала Мария Романова, актриса посчитала «счастливой случайностью».
В комментариях к соответствующему видео интернет-пользователи написали: они едва узнали Алёну Романову. Многие посчитали, что артистка внешне очень постарела за последнее время. Возможно, актрисе следовало отказаться от чёрного наряда в пользу более светлого, полагают некоторые поклонники.