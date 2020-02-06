Начались съёмки четвертой части франшизы «Матрица»
В интернете распространили фрагмент, который показывает часть процесса съёмок 4 части франшизы «Матрица». Его 5 февраля разместили на странице Twitter аккаунта Keanu Planet.
В коротком ролике можно заметить Киану Ривза, а также съёмочную группу проекта. Дебют картины запланирован на 21 марта 2021-го. Фильм «Матрица 4» является сюжетным продолжением оригинальных 3 фильмов. К собственным ролям возвратятся Киану Ривз, Джада Пинкетт-Смит, а также Кэри-Энн Мосс.
В коротком ролике можно заметить Киану Ривза, а также съёмочную группу проекта. Дебют картины запланирован на 21 марта 2021-го. Фильм «Матрица 4» является сюжетным продолжением оригинальных 3 фильмов. К собственным ролям возвратятся Киану Ривз, Джада Пинкетт-Смит, а также Кэри-Энн Мосс.