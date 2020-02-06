Анастасии Волочковой для счастья нужны внимание, забота и приятные сюрпризы

Анастасия Волочкова до сих пор скрывает лицо и имя своего возлюбленного. При этом она регулярно хвастается его подарками и сюрпризами. Сегодня танцовщица показала несколько фотографий и видео. На первом снимке балерина запечатлена с букетом своих любимых белых роз. Анастасия Волочкова одета в светлые брюки и шубу. Ее образ дополнен туфлями на высоком каблуке. В комментарии знаменитость написала: "Зачастую, для счастья и радости необходима такая малость! Внимание, забота и приятные сюрпризы. Радуйте друг друга просто так". Балерина рассказала, что ее возлюбленный сделал сюрприз, он приехал не предупредив, подарил большой букет цветов и увез ее домой.Танцовщица счастлива, что ее мужчина радует ее без повода. Также в Instagram Анастасия Волочкова пожелала подписчикам любить и быть любимыми, а также получать цветы в любое время года.