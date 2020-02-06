Сын Дмитрия Нагиева Кирилл задолжал более 140 тысяч рублей коммунальщикам
Сын Дмитрия Нагиева должен коммунальщикам Санкт-Петербурга больше 140 тысяч рублей, так как длительное время не оплачивал квитанции. Кроме того, актер Кирилл Нагиев за прошлый год накопил большое количество неоплаченных штрафов ГИБДД, сообщает life.ru.
Актер проигнорировал судебный иск, который пришел ему за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Известно, что в данное время телеведущий Кирилл Нагиев находится в Карелии, где он якобы пробует избавиться от затяжного психического расстройства. Состояние актера ухудшилось после выхода кинофильма «Холоп», на премьере которого он мрачно отшучивался насчет отсутствия снега зимой, после чего прекратил разговоры с журналистами.
Актер проигнорировал судебный иск, который пришел ему за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Известно, что в данное время телеведущий Кирилл Нагиев находится в Карелии, где он якобы пробует избавиться от затяжного психического расстройства. Состояние актера ухудшилось после выхода кинофильма «Холоп», на премьере которого он мрачно отшучивался насчет отсутствия снега зимой, после чего прекратил разговоры с журналистами.