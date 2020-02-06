Сын Дмитрия Нагиева Кирилл задолжал более 140 тысяч рублей коммунальщикам





Актер проигнорировал судебный иск, который пришел ему за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Известно, что в данное время телеведущий Кирилл Нагиев находится в Карелии, где он якобы пробует избавиться от затяжного психического расстройства. Состояние актера ухудшилось после выхода кинофильма «Холоп», на премьере которого он мрачно отшучивался насчет отсутствия снега зимой, после чего прекратил разговоры с журналистами.