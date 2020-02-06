«Проявлял навязчивость»: Дарья Калмыкова рассказала о втором муже Николае Сергееве





«Мы с ним в одной школе учились, однако познакомились намного позднее. Встретились во время сбора после работы над одним из фильмов. Познакомились мы у моей подруги. Я тогда приехала на машине, а Николай весь вечер пытался мне налить, скажем так, проявлял навязчивость», - отметила артистка. В студии программы появился и сам Сергеев, который также рассказал о начале романа с Калмыковой. «Наша общая знакомая сказала, что сейчас придет Дарья Калмыкова, которая терпеть не может скучных. Я в тот день всячески пытался за ней ухаживать. Это было своего рода вежливостью. Потом мы около года просто дружили», - вспомнил он.Сама же артистка подчеркивает, что в своего второго супруга влюбилась не с первого взгляда, чувства к мужу приходили постепенно. «Я лишь со временем начала постепенно им очаровываться. Только позднее пришли какие-то осознанные чувства. Мы с ним как из одной и той же детской комнаты, поскольку очень похожи в очень большом количестве поступков и других вещей», - отмечает она.