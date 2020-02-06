Анастасия Волочкова о работе с Николаем Цискаридзе в Большом театре: "Он завидовал количеству страз на моей пачке"





Анастасия Волочкова побывала на «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» и сообщила о своих отношениях с Николаем Цискаридзе, артистом балета. Даже с ним у танцовщицы не всегда складывались хорошие отношения. Он завидовал количеству страз на пачке балерины и просил их снять.Тем не менее Анастасия Волочкова призналась, что очень благодарна Николаю Цискаридзе, оказавшего ей поддержку в период, когда ее выгоняли из Большого театра. Именно он не дал согласие на подпись письма, где руководители настаивали, чтобы танцовщица оставила театр якобы из-за избыточного веса.Балерина считает Николая Цискаридзе человечищем, а через 10 лет несправедливость произошла и с ним. Против него написали педагоги, так как не могли смириться с конкуренцией. Также Анастасия Волочкова призналась, что ей всегда «везет с Колянами». Николай Басков также ее лучший друг и у них хорошие отношения.