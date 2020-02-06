"Ты — лучший": Филипп Киркоров поздравил Константина Эрнста с днем рождения

Филипп Киркоров разместил архивную фотографию с Константином Эрнстом, сделанную в Лас-Вегасе. На кадре исполнитель одет в серые брюки, куртку и белую рубашку. Продюсер надел черные брюки, свитер без горла и куртку. В комментарии король российской эстрады написал: "С днем рождения, Костя!! В этом году 30 лет, как мы дружим, и для меня ты — настоящий пример профессионала высшей категории". Известный исполнитель уверен, что именинник добьется всего, что пожелает, поскольку он самый лучший.Также Филипп Киркоров пожелал счастья и здоровья Константину Эрнсту и его семье. Подписчики исполнителя присоединились к его словам и согласились, что генеральный директор "Первого канала" один из самых целеустремленных людей в России. Фанаты пожелали имениннику благополучия, удачи и долгих лет жизни. Публикация Филиппа Киркорова в Instagram уже набрала более 7 000 лайков.