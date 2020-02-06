Мировой рекорд Xiaomi Mi 10 оказался вымышленным
Китайская компания Xiaomi ранее поспешила заявить, что Xiaomi Mi 10 стал первым в мире телефоном, который получил сверхскоростную оперативную память. Однако это заявление довольно быстро опроверг гендиректор Nubia, заявив о том, что этот мировой рекорд принадлежит как раз новинке Nubia Red Devil 5G.
Примечательно, что изначально Xiaomi планировала оснастить быстрой оперативной памятью LPDDR5 только версию Mi 10 Pro, но позднее было принято решение сделать все модели этой серии максимально быстрыми, что привело к удорожанию гаджетов. Как бы там ни было, но в компании при этом заявили, что Xiaomi Mi 10 принадлежит своего рода мировой рекорд – ведь модель стала первым в мире устройством, которое получит память нового поколения от Micron. Вот только глава Nubia Technology опровергает эти данные. Опубликовав в соцсети фото нового флагмана Nubia Red Devil 5G, он отметил, что еще несколько дней тому назад заявлял, его новинка будет оснащена памятью LPDDR5.
Впрочем, у Xiaomi Mi 10 все еще есть шансы опередить конкурента и стать первым смартфоном со сверхбыстрой памятью из тех, что поступят в продажу. Однако первым устройством с новым типом ОЗУ все же был объявлен именно Nubia Red Devil 5G, что и делает рекорд Xiaomi в этом плане вымышленным.
Примечательно, что изначально Xiaomi планировала оснастить быстрой оперативной памятью LPDDR5 только версию Mi 10 Pro, но позднее было принято решение сделать все модели этой серии максимально быстрыми, что привело к удорожанию гаджетов. Как бы там ни было, но в компании при этом заявили, что Xiaomi Mi 10 принадлежит своего рода мировой рекорд – ведь модель стала первым в мире устройством, которое получит память нового поколения от Micron. Вот только глава Nubia Technology опровергает эти данные. Опубликовав в соцсети фото нового флагмана Nubia Red Devil 5G, он отметил, что еще несколько дней тому назад заявлял, его новинка будет оснащена памятью LPDDR5.
Впрочем, у Xiaomi Mi 10 все еще есть шансы опередить конкурента и стать первым смартфоном со сверхбыстрой памятью из тех, что поступят в продажу. Однако первым устройством с новым типом ОЗУ все же был объявлен именно Nubia Red Devil 5G, что и делает рекорд Xiaomi в этом плане вымышленным.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:00