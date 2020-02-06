Продюсер и композитор Игорь Матвиенко отмечает 60-летний юбилей





К примеру, режиссер Александр Митта вспоминает, что Игорь Игоревич сам исполняет свои произведения, написанные для фильмов. «Игорь Матвиенко создает песни, которые впоследствии поет весь мир. Позднее, когда такие песни исполнялись в больших аудиториях, весь зал вставал и пел их стоя – это любимые народные песни», - отметил он. При этом, как признается сам юбиляр, одним из основных своих недостатков он всегда считал лень.Между тем, как отмечают многие коллеги композитора, ему удивительным образом удается связать свои композиции и песни с народом, поэтому практически каждое его новое произведение превращается в бессмертный хит. «Он замечательно понимает и чувствует, может немного завернуть за угол или даже что-то предугадать. Наверное, он знал какой-то секрет. Кроме того, что он создает просто гениальные песни, он делает их настолько разными, что просто удивляешься. И каждый раз новый хит», - приводит слова фронтмена группы «Любэ» Николая Расторгуева телеканал «Рен-ТВ».