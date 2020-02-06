Продюсер и композитор Игорь Матвиенко отмечает 60-летний юбилей
Известный российский продюсер и композитор Игорь Матвиенко в этот четверг, 6 февраля, отмечает свое 60-летие. В этот знаменательный день многие коллеги мэтра рассказывают о том, как они относятся к творчеству и личности юбиляра.
К примеру, режиссер Александр Митта вспоминает, что Игорь Игоревич сам исполняет свои произведения, написанные для фильмов. «Игорь Матвиенко создает песни, которые впоследствии поет весь мир. Позднее, когда такие песни исполнялись в больших аудиториях, весь зал вставал и пел их стоя – это любимые народные песни», - отметил он. При этом, как признается сам юбиляр, одним из основных своих недостатков он всегда считал лень.
Между тем, как отмечают многие коллеги композитора, ему удивительным образом удается связать свои композиции и песни с народом, поэтому практически каждое его новое произведение превращается в бессмертный хит. «Он замечательно понимает и чувствует, может немного завернуть за угол или даже что-то предугадать. Наверное, он знал какой-то секрет. Кроме того, что он создает просто гениальные песни, он делает их настолько разными, что просто удивляешься. И каждый раз новый хит», - приводит слова фронтмена группы «Любэ» Николая Расторгуева телеканал «Рен-ТВ».
К примеру, режиссер Александр Митта вспоминает, что Игорь Игоревич сам исполняет свои произведения, написанные для фильмов. «Игорь Матвиенко создает песни, которые впоследствии поет весь мир. Позднее, когда такие песни исполнялись в больших аудиториях, весь зал вставал и пел их стоя – это любимые народные песни», - отметил он. При этом, как признается сам юбиляр, одним из основных своих недостатков он всегда считал лень.
Между тем, как отмечают многие коллеги композитора, ему удивительным образом удается связать свои композиции и песни с народом, поэтому практически каждое его новое произведение превращается в бессмертный хит. «Он замечательно понимает и чувствует, может немного завернуть за угол или даже что-то предугадать. Наверное, он знал какой-то секрет. Кроме того, что он создает просто гениальные песни, он делает их настолько разными, что просто удивляешься. И каждый раз новый хит», - приводит слова фронтмена группы «Любэ» Николая Расторгуева телеканал «Рен-ТВ».