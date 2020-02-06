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Алена Шишкова публикацией со своими детскими фотографиями поздравила отца с днем рождения

Алена Шишкова продемонстрировала свои детские фотографии. Она трогательно поздравила отца с днем рождения.

На своей странице в Instagram Алена Шишкова разместила старые снимки, где позирует с отцом. Уже в детском возрасте она была красавицей с голубыми глазами и светлыми волосами, отметили поклонники. Под постом модель написала нежное поздравление с днем рождения для своего отца. Она публично призналась в любви близкому человеку.

Подписчики тоже присоединились к пожеланиям здоровья и благополучия имениннику. Также они стали спорить, о сходстве внешности Алены Шишковой сейчас и в детстве. Одни уверяют, что модель вообще не поменялась, а другие считают, что пластические операции все же были.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:30

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