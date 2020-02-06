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«Он пользовался моими деньгами»: Любовь Успенская решила развестись с Александром Плаксиным

Известная российская певица Любовь Успенская в одном из недавних своих интервью объявила, что планирует развестись со своим супругом – предпринимателем Александром Плаксиным, в отношениях с которым родила дочь Татьяну. Артистка прожила в браке с бизнесменом почти 30 лет, но теперь королева русского шансона настроена к мужу критически.
«Он пользовался моими деньгами»: Любовь Успенская решила развестись с Александром Плаксиным

По словам артистки, муж постоянно настраивает родную дочь Татьяну против нее, более того, как оказалось, супруги давно не живут вместе, они разъехались около года назад. Кроме того, как призналась Успенская, они с супругом часто ссорились, а впервые подать на развод она хотела еще 25 лет назад, однако Плаксин отреагировал на это неадекватно, даже угрожал исполнительнице запретом на выезд за пределы России. Артистка также утверждает, что систематически помогала мужу деньгами, поскольку он хотел начать бизнес в США, однако все эти попытки оказались провальными.

«У меня такое ощущение, что он реализует какой-то план, как извести меня, загнать в могилу и отобрать все, чем я владею. Он пользовался моими деньгами и в то же самое время разрушал нашу дочь. И сейчас я смотрю на нее, понимая, что эта девочка перестала быть моей дочерью», - приводит слова Любови Успенской «Комсомолка».

К слову, это уже не первый скандал, вынесенный из семьи Успенской за последние недели. Ранее дочь артистки выступила на телевидении с заявлением о том, что в их отношениях с матерью бывают весьма неоднозначные моменты. Так, по признанию Татьяны Плаксиной, знаменитая родительница закрывала ее дома на ключ и начинала душить.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:20

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