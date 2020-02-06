"Как будто я вдруг вспоминаю, что у меня есть вторая квартира": Анфисе Чеховой снится один и тот же сон

Анфиса Чехова разместила снимок, на котором она лежит в постели, укрывшись темно-синим одеялом. Знаменитость улыбается и прижимает к себе собаку по кличке Картошка. В комментарии певица написала, что несколько лет подряд ей снится один и тот же сон, как будто она вдруг вспоминает, что у нее есть вторая квартира. Жилье она купила, но по какой-то причине не живет в нем. Также Анфиса Чехова написала: "Захожу в квартиру, такую красивую, большую, уютную, с окнами в пол, с красивой мебелью. Брожу по ней и не понимаю, почему же я в ней не живу. А живу как будто в какой-то халупе или, в некоторых снах, у мамы".Телеведущая попросила подписчиков в Instagram помочь ей расшифровать данный сон. Фанаты пришли к выводу, что он знаменует хорошие события в жизни Анфисы Чеховой. Некоторые написали, что, возможно, певица купит такую квартиру или она будет принадлежать ее будущему мужу. Также пользователи Сети отметили, что у них тоже бывают сны, которые часто повторяются.