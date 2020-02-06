Смарт-часы Xiaomi Mi Band 5 обретут ряд нужных технологий





Xiaomi Mi Band 5, смарт-часы, подарят любителям новый функционал. У часов будет экран OLED с разрешением 340 на 120 точек, аккумулятор 180 мАч, его заряда будет хватать на 20 дней. Зарядной станции не будет, так как внедрят коннектор USB. В гаджете появится и модуль бесконтактной оплаты NFC. Прошлые модели имели систему Mi Pay, действующей в Китае. В новом аппарате будет чип, который станет вносить плату через Google Play.Также у фитнес-трекера будет функция защиты от пыли и воды, с ним можно будет опускаться на 50-метровую глубину. Встроенный механизм ЭКГ сделает возможным выполнить эхокардиограмму и узнать состояние своего здоровья. Приобрести Xiaomi Mi Band 5 можно будет за 1800 рублей.