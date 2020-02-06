В преддверии выпуска PS5 появились большие скидки на игры для PlayStation 4





Несмотря на скорый выход 5-го поколения Sony PlayStation, PS4 до сих пор пользуется популярностью у геймеров, чем решили воспользоваться продавцы видеоигр. 5 февраля в онлайн-магазине PS Store объявили о начале сезона скидок, которые позволяют сэкономить почти 70% от начальной стоимости определенных тайтлов. Пользователи приставки теперь смогут купить намного дешевле такие культовые проекты, как FIFA 20, GTA V, The Lost Legacy, Borderlands 3 и многое другое. Стоит отметить, что все приобретения будут привязаны к учетной записи, что не позволит перепродать их из-за угрозы блокировки.Все же, это предоставляет определенные преимущества игрокам: цифровой продукт можно запустить даже без физического диска. Многие геймеры не удивились подобной инициативе со стороны Sony, ведь всего лишь за пять лет объем продаж PlayStation 4 составил более 100 миллионов экземпляров по всему миру. Поэтому вопрос покупки будущей консоли PS5 станет чрезвычайно острым для владельцев "четверки", несмотря на многочисленные плюсы, перечисленные брендом во время анонса в 2019 году. Известно, что выпуск предстоящего устройства намечен на конец текущего года.