АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: высокое давление при беременности повышает риск сердечных заболеваний в…
EUR 69.74 USD 63.17
Курс валют на 06.02.2020

В преддверии выпуска PS5 появились большие скидки на игры для PlayStation 4

Пока геймеры с нетерпением ждут выхода PS5, японский бренд решил повысить интерес к играм для PlayStation 4. В преддверии выпуска новой консоли на некоторые тайтлы для теперешней игровой приставки появились большие скидки.

Несмотря на скорый выход 5-го поколения Sony PlayStation, PS4 до сих пор пользуется популярностью у геймеров, чем решили воспользоваться продавцы видеоигр. 5 февраля в онлайн-магазине PS Store объявили о начале сезона скидок, которые позволяют сэкономить почти 70% от начальной стоимости определенных тайтлов. Пользователи приставки теперь смогут купить намного дешевле такие культовые проекты, как FIFA 20, GTA V, The Lost Legacy, Borderlands 3 и многое другое. Стоит отметить, что все приобретения будут привязаны к учетной записи, что не позволит перепродать их из-за угрозы блокировки.

Все же, это предоставляет определенные преимущества игрокам: цифровой продукт можно запустить даже без физического диска. Многие геймеры не удивились подобной инициативе со стороны Sony, ведь всего лишь за пять лет объем продаж PlayStation 4 составил более 100 миллионов экземпляров по всему миру. Поэтому вопрос покупки будущей консоли PS5 станет чрезвычайно острым для владельцев "четверки", несмотря на многочисленные плюсы, перечисленные брендом во время анонса в 2019 году. Известно, что выпуск предстоящего устройства намечен на конец текущего года.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Мой новый конь": Наталья Рудова купила автомобиль Lexus…
Россия откроет в Индии производство гусениц для танков…
«Проявлял навязчивость»: Дарья Калмыкова рассказала о втором муже Николае…
Анастасии Волочковой для счастья нужны внимание, забота и приятные…
Эксперты рассказали, как правильно заряжать кальциевые…
В Саратовской области труп пенсионерки больше месяца пролежал в…
Продюсер и композитор Игорь Матвиенко отмечает 60-летний…
В преддверии выпуска PS5 появились большие скидки на игры для PlayStation…
"Ты — лучший": Филипп Киркоров поздравил Константина Эрнста с днем…
Таинственные сигналы из космоса оказались сложнее, чем считали…
«Он пользовался моими деньгами»: Любовь Успенская решила развестись с Александром…
Специалисты Роскачества обнаружили цинк и изопропанол в…
"Как будто я вдруг вспоминаю, что у меня есть вторая квартира": Анфисе Чеховой снится один и тот же…
Объем продаж Apple Watch в прошлом году превзошел все бренды швейцарских…
Родной брат Брэд Питта предоставляет прессе выдуманные истории о…
Ученые назвали количество орехов, уменьшающее риск ожирения…
Смарт-часы Xiaomi Mi Band 5 обретут ряд нужных…
"Собирать тусовку из 100 человек совсем не хочется": Анна Семенович не знает, как отметить день…
«Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на…
Дочка Анастасии Волочковой планирует поступать в Высшую школу…
Новый BMW 4-Series оснастят крупной радиаторной…
«Аня прекрасно общается с Ксюшей»: Экс-супруга Константина Богомолова Дарья Мороз рассказала про жизнь дочери после…
"Я очень тебя люблю": Актриса из сериала "Ольга" Алина Алексеева поблагодарила мать за…
Еще не вышедшие смартфоны iPhone 9 и Samsung Galaxy S20 уже доступны в…
Бари Алибасов о своей пенсии: «Мне эти деньги не…
Врач назвал количество секса, необходимое для здоровья…
Сын Полины Гагариной опубликовал снимок с Арнольдом…
Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Лисова показала загородный дом Виктории…
Просмотреть все новости