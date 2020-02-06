Ученые заявили, что употребляемая руками еда кажется вкуснее





Ученый Адриан Маджаров объяснил, что чаще всего люди с высоким уровнем самоконтроля употребляют пищу руками и считают еду более желанной и аппетитной. Человек с низким уровнем самообладания ест, используя столовые приборы.Эксперты провели исследование, в котором приняли участие 145 добровольцев. Людей разделили на две группы: на тех, кто следил за своим образом жизни, и тех, кто ни в чем себе не отказывал. Участникам эксперимента дали тарелки с картофелем фри. Добровольцы из первой группы, которые употребляли пищу руками, позитивно отнеслись к блюду, а из второй не съели всё.Ученый сделал следующий вывод: прикосновения к еде портят все усилия людей, пытающихся контролировать свой вес, и могут способствовать негативным результатам.