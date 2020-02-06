Ученые заявили, что употребляемая руками еда кажется вкуснее
Ученые из Технологического института Стивенса уверены, что еда, которую люди употребляют руками, кажется намного вкуснее. Данное открытие поможет торговцам лучше продавать продукты питания.
Ученый Адриан Маджаров объяснил, что чаще всего люди с высоким уровнем самоконтроля употребляют пищу руками и считают еду более желанной и аппетитной. Человек с низким уровнем самообладания ест, используя столовые приборы.
Эксперты провели исследование, в котором приняли участие 145 добровольцев. Людей разделили на две группы: на тех, кто следил за своим образом жизни, и тех, кто ни в чем себе не отказывал. Участникам эксперимента дали тарелки с картофелем фри. Добровольцы из первой группы, которые употребляли пищу руками, позитивно отнеслись к блюду, а из второй не съели всё.
Ученый сделал следующий вывод: прикосновения к еде портят все усилия людей, пытающихся контролировать свой вес, и могут способствовать негативным результатам.
Ученый Адриан Маджаров объяснил, что чаще всего люди с высоким уровнем самоконтроля употребляют пищу руками и считают еду более желанной и аппетитной. Человек с низким уровнем самообладания ест, используя столовые приборы.
Эксперты провели исследование, в котором приняли участие 145 добровольцев. Людей разделили на две группы: на тех, кто следил за своим образом жизни, и тех, кто ни в чем себе не отказывал. Участникам эксперимента дали тарелки с картофелем фри. Добровольцы из первой группы, которые употребляли пищу руками, позитивно отнеслись к блюду, а из второй не съели всё.
Ученый сделал следующий вывод: прикосновения к еде портят все усилия людей, пытающихся контролировать свой вес, и могут способствовать негативным результатам.
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 13:40