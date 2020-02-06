Родной брат Брэд Питта предоставляет прессе выдуманные истории о нем





Более того, мужчина лично подтвердил информацию о том, что это он «сливает» прессе личные истории и становится источником многочисленных слухов о знаменитом родственнике. «Да, я сочиняют истории о брате», - заявил Даг Питт в одном из недавних своих интервью. Впрочем, мужчина быстро нашел своим действиям довольно благовидное оправдание. По его словам, он «скармливает» журналистам и таблоидам разнообразные небылицы о звезде Голливуда исключительно ради забавы, чтобы проверить, решатся ли они напечатать все это или пустить в эфир.Как оказалось, именно Даг Питт является автором истории о том, что Дженнифер Энистон якобы беременна от актера и ждет от него близнецов. Более того, ему принадлежит и авторство другой истории, согласно которой бывшая супруга Брэда Питта Энистон якобы снова вышла за актера замуж и является его законной супругой.