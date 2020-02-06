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"Собирать тусовку из 100 человек совсем не хочется": Анна Семенович не знает, как отметить день рождения

Анна Семенович разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в платье и шляпе. Исполнительница рассказала, что не знает, как отметить день рождения, поскольку собирать тусовку из 100 человек ей совсем не хочется.
"Собирать тусовку из 100 человек совсем не хочется": Анна Семенович не знает, как отметить день рождения

Анна Семенович показала снимок в платье, туфлях на высоком каблуке и шляпе в широкими полями. В комментарии певица написала, что до ее дня рождения осталось меньше месяца, но она пока не знает, как отмечать этот праздник. Знаменитости не хочется собирать тусовку из 100 человек. Она считает, что тогда это получится праздник не для ее, а для гостей, поскольку каждому нужно будет уделить время, всех развлекать и веселить. Также Анна Семенович призналась, что хотела улететь в свой день рождения, но у нее 1 марта будет концерт.

Исполнительница в Instagram обратилась к фанатам за советом, как ей провести праздник. Одни посоветовали певице отметить 40-летие с красивым мужчиной. Другие написали, что лучше провести этот день с близкими и друзьями. Некоторые отметили, что знаменитости нужно отдохнуть ото всех и просто побыть одной в этот день.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:34

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