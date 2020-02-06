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Специалисты Роскачества обнаружили цинк и изопропанол в презервативах

Недавнее исследование качества презервативов от отечественных и иностранных брендов показало повышенную концентрацию в изделиях вредных веществ. В частности, специалисты Роскачества обнаружили цинк и изопропанол в средствах контрацепции.

Роскачество недавно опубликовало официальное заявление, в котором сообщалось о проверке продающихся в российской рознице презервативов. Химический анализ показал, что изделия содержали повышенную концентрацию цинка и изопропилового спирта, которые могли нанести вред здоровью. Всего было изучено 17 различных контрацептивов от российских и зарубежных производителей. Большинство из них составляла популярная латексная продукция, привозимая из Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США и Малайзии.

Подобные результаты удалось получить благодаря тщательному исследованию по 60 показателям, из которых 49 касались безопасности использования. При этом, превышение допустимых норм цинка наблюдалось в трех образцах, а изопропанол - в двух. Полноценный перечень полученных данных будет опубликован в течение месяца, а сейчас Росздравнадзор примет необходимые меры в отношении брендов, у которых выявили не соответствующий требованиям безопасности товар.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:12

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