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Дочка Анастасии Волочковой планирует поступать в Высшую школу экономики

Дочке Анастасии Волочковой Ариадне сейчас 14 лет, и она уже определяется со своим будущим. Она планирует учиться в Высшей школе экономики.

Анастасия Волочкова побывала в студии передачи «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» и сообщила, что ее дочка, 14-летняя Ариадна, собирается учиться в Высшей школе экономики, где получала образование и сама балерина. Знаменитость поделилась рассказом, что Ариадна часто бывает в ее особняке и встречается с подружками. Парня у нее нет, а если и появится, то она поделится новостью с матерью. Она хорошо рисует, придумывает рассказы и увлекается конным спортом. Анастасия Волочкова признает, что сейчас у Ариадны переходной возраст и у нее отрицание всего. Артистка прекратила все нравоучения и не навязывает собственное мнение.

Балерина отметила, что по окончанию 9 класса дочь продолжит учебу в другом месте, чтобы подготовиться к Высшей школе. Девочка всегда может приезжать к матери от отца. Анастасия Волочкова довольна ее воспитанием и развитием.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 11:20

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