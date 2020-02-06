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Объем продаж Apple Watch в прошлом году превзошел все бренды швейцарских часов

Иностранные аналитики сообщают, что компания Apple смогла превзойти все бренды швейцарских часов по объемам реализации. Продажи "умных" Apple Watch в прошлом году составили более 31 млн экземпляров по всему миру.

Apple Watch были не только самыми продаваемыми смарт-часами в прошлом году, но и превзошли швейцарскую индустрию часов, согласно новым оценкам продаж, составленным экспертами из Strategy Analytics. По оценкам аналитиков, в 2019 году Apple реализовала более 31 миллиона устройств, что на 36% больше, чем в прошлом году. Бренды из Швейцарии, которые включают такие именитые марки, как Swatch и TAG Heuer, отгрузили всего 21,1 миллиона единиц, испытав 13%-е падение в объемах продаж по сравнению с 2018 годом.

Несмотря на то, что Apple не предоставляет точные цифры о покупках Apple Watch в своем квартальном доходе, Strategy Analytics собирает данные от розничных партнеров и других поставщиков. Исследователи пришли к выводу, что аналоговые наручные часы остаются популярными среди пожилых потребителей, но молодые покупатели склоняются к "умным" альтернативам и компьютеризированным аксессуарам. Основной причиной популярности Apple Watch является то, что продукт привлекает молодых потребителей своим расширенным функционалом, а в этом плане существенно проигрывают традиционные аналоги.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:57

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