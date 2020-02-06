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«Аня прекрасно общается с Ксюшей»: Экс-супруга Константина Богомолова Дарья Мороз рассказала про жизнь дочери после развода

Экс-жена популярного режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз рассказала, что их дочь вполне счастливый ребенок и не обделена любовью родителей. Ко всему Дарья подчеркивает, что Аня хорошо поладила и со своей мачехой Ксенией Собчак.

«Аня прекрасно общается с Ксюшей»: Экс-супруга Константина Богомолова Дарья Мороз рассказала про жизнь дочери после развода

Большинство пользователей социальных сетей очень удивило то, что общая дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова на зимние каникулы уехала не только с родным папой, но и с Ксенией Собчак в Куршевель. Там они все вместе катались на лыжах. Дарья Мороз в это время отдыхала в столице одна.

Стоит отметить, что позже Дарья Мороз опровергла информацию о том, что ее бывший супруг Константин Богомолов от нее ушел к Ксении Собчак. Также она отметила, что ее дочь Анна хорошо общается со своим папой, а также с его супругой Собчак.

Помимо этого, Дарья Мороз также сказала и о том, что если Аня едет на выходные к папе, то она чувствует себя абсолютно спокойно. По ее словам, ребенок уже даже успел подружиться с друзьями, которые приходят в гости к Собчак.


Тем не менее, избежать откровенного разговора с дочерью Дарье Мороз не удалось, но девочка все поняла и подошла к произошедшему вполне адекватно.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:05

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