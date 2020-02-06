«Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Космический корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и начал возвращение на Землю. На борту космического аппарата находятся космонавты из Италии, Соединенных Штатов и России, сообщает пресса со ссылкой на ЦУП.
Сообщается, что двигатели космического корабля должна заработать на торможение, после чего он разделится на отдельные отсеки и начнет вход в атмосферу планеты. Кроме того, основной парашют, по данным ЦУП, должен раскрыться в 11 часов 58 минут по московскому времени. А местом посадки корабля должен стать казахстанский город Жезказган.
Следующим миссию полета к МКС должен будет выполнить корабль «Союз МС-16», который станет первым космическим аппаратом, приводимым в движение новой версией ракеты-носителя. Его запуск запланирован на апрель текущего года с американскими и российскими космонавтами на борту, передает издание «ПолитЭксперт».
Сообщается, что двигатели космического корабля должна заработать на торможение, после чего он разделится на отдельные отсеки и начнет вход в атмосферу планеты. Кроме того, основной парашют, по данным ЦУП, должен раскрыться в 11 часов 58 минут по московскому времени. А местом посадки корабля должен стать казахстанский город Жезказган.
Следующим миссию полета к МКС должен будет выполнить корабль «Союз МС-16», который станет первым космическим аппаратом, приводимым в движение новой версией ракеты-носителя. Его запуск запланирован на апрель текущего года с американскими и российскими космонавтами на борту, передает издание «ПолитЭксперт».
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:27