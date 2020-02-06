"Я очень тебя люблю": Актриса из сериала "Ольга" Алина Алексеева поблагодарила мать за воспитание

На данный момент Алина Алексеева отдыхает в Таиланде. При этом она ежедневно публикует посты в социальных сетях, чтобы держать фанатов в курсе всего происходящего. Сегодня актриса из сериала "Ольга" разместила видео, на котором она запечатлена крупным планом. Также на кадрах показано море и остров. В комментарии в Instagram Алина Алексеева написала: "Мы приближаемся к островам PHI-PHI и я вдруг подумала, как я счастлива". Актриса уверена, если бы не воспитание матери, она бы не выросла такой свободной, эксцентричной и жадной к знаниям и радости.В конце публикации звезда телесериала "Ольга" призналась родительнице в любви и поблагодарила ее за все. Подписчики написали, что знаменитость права, от родителей зависит очень много. Фанаты оставили свои комплименты, особо отметив улыбку Алины Алексеевой. За несколько десятков минут публикацию просмотрели более 2 000 пользователей Сети.