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"Я очень тебя люблю": Актриса из сериала "Ольга" Алина Алексеева поблагодарила мать за воспитание

Актриса из сериала "Ольга" Алина Алексеева поблагодарила в Instagram-аккаунте свою мать за воспитание. Также она призналась родительнице в любви.
"Я очень тебя люблю": Актриса из сериала "Ольга" Алина Алексеева поблагодарила мать за воспитание

На данный момент Алина Алексеева отдыхает в Таиланде. При этом она ежедневно публикует посты в социальных сетях, чтобы держать фанатов в курсе всего происходящего. Сегодня актриса из сериала "Ольга" разместила видео, на котором она запечатлена крупным планом. Также на кадрах показано море и остров. В комментарии в Instagram Алина Алексеева написала: "Мы приближаемся к островам PHI-PHI и я вдруг подумала, как я счастлива". Актриса уверена, если бы не воспитание матери, она бы не выросла такой свободной, эксцентричной и жадной к знаниям и радости.

В конце публикации звезда телесериала "Ольга" призналась родительнице в любви и поблагодарила ее за все. Подписчики написали, что знаменитость права, от родителей зависит очень много. Фанаты оставили свои комплименты, особо отметив улыбку Алины Алексеевой. За несколько десятков минут публикацию просмотрели более 2 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:03

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