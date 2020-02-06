Эксперты рассказали, как правильно заряжать кальциевые аккумуляторы
Многие модели современных автомобилей оснащаются кальциевыми аккумуляторами. Это батареи нового типа, которые обозначаются надписями «Ca/Ca» или «Ca». Эксперты рассказали о том, как правильно заряжать такие элементы питания.
По словам специалистов, идеальным вариантом ухода за кальциевым аккумулятором является его подзарядка несколько раз в течение месяца вне зависимости от времени года. Впрочем, перед зарядкой АКБ следует оценить необходимость ее проведения. Во-первых, следует замерить напряжение на клеммах батареи, если этот показатель находится на уровне 12,7 Вольт, значит АКБ заряжена, а ставить ее на зарядку следует в случаях, когда напряжение опускается до 12,2 Вольт, что свидетельствует о наличии всего 50-процентного заряда. Во-вторых, важно помнить, что вне зависимости от типа АКБ ей требуется ежемесячное регулярное обслуживание.
Что же касается процесса самой зарядки аккумулятора, то самым оптимальным способом эксперты называют использование программируемых зарядных устройств с выходным током на уровне 16,1-16,6 Вольт. Отмечается, что в случаях, когда напряжение, выдаваемое зарядным устройством, ниже указанных показателей, аккумулятор будет заряжен не полностью, поскольку добиться необходимой плотности электролита не удастся.
По словам специалистов, идеальным вариантом ухода за кальциевым аккумулятором является его подзарядка несколько раз в течение месяца вне зависимости от времени года. Впрочем, перед зарядкой АКБ следует оценить необходимость ее проведения. Во-первых, следует замерить напряжение на клеммах батареи, если этот показатель находится на уровне 12,7 Вольт, значит АКБ заряжена, а ставить ее на зарядку следует в случаях, когда напряжение опускается до 12,2 Вольт, что свидетельствует о наличии всего 50-процентного заряда. Во-вторых, важно помнить, что вне зависимости от типа АКБ ей требуется ежемесячное регулярное обслуживание.
Что же касается процесса самой зарядки аккумулятора, то самым оптимальным способом эксперты называют использование программируемых зарядных устройств с выходным током на уровне 16,1-16,6 Вольт. Отмечается, что в случаях, когда напряжение, выдаваемое зарядным устройством, ниже указанных показателей, аккумулятор будет заряжен не полностью, поскольку добиться необходимой плотности электролита не удастся.