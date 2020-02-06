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Эксперты рассказали, как правильно заряжать кальциевые аккумуляторы

Многие модели современных автомобилей оснащаются кальциевыми аккумуляторами. Это батареи нового типа, которые обозначаются надписями «Ca/Ca» или «Ca». Эксперты рассказали о том, как правильно заряжать такие элементы питания.
Эксперты рассказали, как правильно заряжать кальциевые аккумуляторы

По словам специалистов, идеальным вариантом ухода за кальциевым аккумулятором является его подзарядка несколько раз в течение месяца вне зависимости от времени года. Впрочем, перед зарядкой АКБ следует оценить необходимость ее проведения. Во-первых, следует замерить напряжение на клеммах батареи, если этот показатель находится на уровне 12,7 Вольт, значит АКБ заряжена, а ставить ее на зарядку следует в случаях, когда напряжение опускается до 12,2 Вольт, что свидетельствует о наличии всего 50-процентного заряда. Во-вторых, важно помнить, что вне зависимости от типа АКБ ей требуется ежемесячное регулярное обслуживание.

Что же касается процесса самой зарядки аккумулятора, то самым оптимальным способом эксперты называют использование программируемых зарядных устройств с выходным током на уровне 16,1-16,6 Вольт. Отмечается, что в случаях, когда напряжение, выдаваемое зарядным устройством, ниже указанных показателей, аккумулятор будет заряжен не полностью, поскольку добиться необходимой плотности электролита не удастся.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:57

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