Ученые назвали количество орехов, уменьшающее риск ожирения человека
Специалисты из Гарвардского университета заявляют, что необходимо ежедневно употреблять около 14 грамм орехов для снижения риска ожирения. Плоды способны на протяжении 4 лет защищать человека от набора лишнего веса до 5 кг. Подробнее сообщает издание Medical Xpress.
К таким результатам ученые пришли, в течение 20-ти лет проводив эксперимент, в котором приняли участие около 300 тыс. человек. Специалисты учитывали все параметры, рацион добровольцев и количество употребляемых орехов.
Оказалось, в среднем испытуемые за год набирали не больше 320 грамм. По словам ученых, добровольцы, которые часто употребляли орехи, практически не поправлялись. Плоды способствовали снижению риска ожирения почти на 25 процентов.
В составе орехов находится большое количество клетчатки, которая дает чувство насыщения на долгое время, а жиры увеличивают расход энергии во время покоя, пояснили исследователи.
К таким результатам ученые пришли, в течение 20-ти лет проводив эксперимент, в котором приняли участие около 300 тыс. человек. Специалисты учитывали все параметры, рацион добровольцев и количество употребляемых орехов.
Оказалось, в среднем испытуемые за год набирали не больше 320 грамм. По словам ученых, добровольцы, которые часто употребляли орехи, практически не поправлялись. Плоды способствовали снижению риска ожирения почти на 25 процентов.
В составе орехов находится большое количество клетчатки, которая дает чувство насыщения на долгое время, а жиры увеличивают расход энергии во время покоя, пояснили исследователи.
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 11:41