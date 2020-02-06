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Ученые назвали количество орехов, уменьшающее риск ожирения человека

Специалисты из Гарвардского университета заявляют, что необходимо ежедневно употреблять около 14 грамм орехов для снижения риска ожирения. Плоды способны на протяжении 4 лет защищать человека от набора лишнего веса до 5 кг. Подробнее сообщает издание Medical Xpress.

К таким результатам ученые пришли, в течение 20-ти лет проводив эксперимент, в котором приняли участие около 300 тыс. человек. Специалисты учитывали все параметры, рацион добровольцев и количество употребляемых орехов.

Оказалось, в среднем испытуемые за год набирали не больше 320 грамм. По словам ученых, добровольцы, которые часто употребляли орехи, практически не поправлялись. Плоды способствовали снижению риска ожирения почти на 25 процентов.

В составе орехов находится большое количество клетчатки, которая дает чувство насыщения на долгое время, а жиры увеличивают расход энергии во время покоя, пояснили исследователи.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 11:41

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