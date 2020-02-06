Ученые назвали количество орехов, уменьшающее риск ожирения человека





К таким результатам ученые пришли, в течение 20-ти лет проводив эксперимент, в котором приняли участие около 300 тыс. человек. Специалисты учитывали все параметры, рацион добровольцев и количество употребляемых орехов.Оказалось, в среднем испытуемые за год набирали не больше 320 грамм. По словам ученых, добровольцы, которые часто употребляли орехи, практически не поправлялись. Плоды способствовали снижению риска ожирения почти на 25 процентов.В составе орехов находится большое количество клетчатки, которая дает чувство насыщения на долгое время, а жиры увеличивают расход энергии во время покоя, пояснили исследователи.