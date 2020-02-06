Таинственные сигналы из космоса оказались сложнее, чем считали ранее





Быстрые радиовсплески считаются самыми удивительными явлениями. Павир Кумар сообщает, что все радиосигналы имеют отличия между собой по продолжительности и методу скручивания. Астрономы знают больше 100 их видов, но лишь один всегда возобновляется. Ученые благодаря ASKAP засекли 20 сигналов за 2 года и не один не повторился. Скорее всего, оборудование не было достаточно мощным или раньше специалисты просто не работали ни с чем редкостным.C точки зрения возникновения всплеск FRB 171019 не смогли проследить. Через ASKAP не получилось определить и его сущность, потому задействовали и телескопы Паркс и Грин-Бэнк. Первый ничего не нашел, а второй установил 2 слабых сигнала. Исключительность действий состоит в том, что повторительные импульсы слабее в 590 раз первичного всплеска.