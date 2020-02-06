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Таинственные сигналы из космоса оказались сложнее, чем считали ранее

Ученые сообщают, что загадочные сигналы из космоса, которые поймали в 2017 году, могут оказаться более сложными и сильными, чем считали ранее. Материал обнародовали в Astrophysical Journal Letters.

Быстрые радиовсплески считаются самыми удивительными явлениями. Павир Кумар сообщает, что все радиосигналы имеют отличия между собой по продолжительности и методу скручивания. Астрономы знают больше 100 их видов, но лишь один всегда возобновляется. Ученые благодаря ASKAP засекли 20 сигналов за 2 года и не один не повторился. Скорее всего, оборудование не было достаточно мощным или раньше специалисты просто не работали ни с чем редкостным.

C точки зрения возникновения всплеск FRB 171019 не смогли проследить. Через ASKAP не получилось определить и его сущность, потому задействовали и телескопы Паркс и Грин-Бэнк. Первый ничего не нашел, а второй установил 2 слабых сигнала. Исключительность действий состоит в том, что повторительные импульсы слабее в 590 раз первичного всплеска.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 12:28

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