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Новый BMW 4-Series оснастят крупной радиаторной решеткой

Очередная утечка фотографий позволила пользователям Сети оценить дизайн нового BMW 4-Series. Оказалось, что престижный автомобиль от немецкого концерна оснастят крупной радиаторной решеткой.

Как и в случае с большинством последних разработок BMW, наиболее интересным и поляризующим элементом новой серии станет решетка радиатора, о чем свидетельствуют шпионские изображения, опубликованные в Сети. Решетка теперь занимает почти всю переднюю часть автомобиля, и имеет горизонтально расположенные стойки в отличие от вертикальных в текущих моделях. Необычный выбор уже вызвал негативную реакцию со стороны некоторых поклонников бренда. Поэтому BMW недавно выступила в защиту радикального дизайна, утверждая, что автопроизводителю нужно рисковать и развивать стиль, чтобы выделиться среди конкурентов.

Перемены также помогут лучше отличить купе 4-й от 3-й серии. Под капотом новый BMW будет оснащаться 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 255 лошадиных сил, а работу M440i обеспечит 3,0-литровый V6 с турбонаддувом мощностью 380 л. с. Инсайдеры предполагают, что комплектация Competition увеличит мощность до 503 л. с. и получит систему полного привода. Стоимость нового автомобиля пока не разглашается. Ожидается, что новая 4-я серия дебютирует в марте на автосалоне в Женеве.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:13

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