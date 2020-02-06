Максим Фадеев: "Алчность для меня — основа зла"

После скандала с лейблом MALFA Максим Фадеев часто публикует посты, в которых рассказывает про жадность и предательство. Сегодня продюсер разместил новую фотографию, сделанную на белом фоне. На кадре знаменитость сфотографирован в черной футболке, куртке и вязаной шапке. Максим Фадеев закрыл глаза и смеется. В комментарии к публикации музыкант написал: "Хотел с вами обсудить тему человеческой алчности. Алчность для меня — основа зла. Именно она порождает зло, ненависть и гнев". Продюсер уверен, что чрезмерное стремление к материальной выгоде является причиной зависти и разрушения человеческой личности.Максим Фадеев видел, как человек становится алчным и меняется до неузнаваемости. В конце своего поста в Instagram композитор поинтересовался у фанатов, наблюдали ли они подобную деградацию. Подписчики согласились со словами исполнителя. Некоторые написали, что были свидетелями того, как люди становятся алчными, и это стало для них потрясением.