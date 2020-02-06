Бари Алибасов о своей пенсии: «Мне эти деньги не достаются»





Как сообщает портал «Телепрограмма», 72-летний продюсер утверждает, что его пенсией, возможно, пользуются другие люди. Сам же музыкант не видит на данный момент в получении пенсии никакой потребности, поскольку до сих пор продолжает работать и тем самым обеспечивать свою жизнь. Более того, Бари Каримович утверждает, что даже не имеет понятия о том, какого размера пенсию ему ежемесячно перечисляет Пенсионный фонд.«Я даже не знаю, какая именно у меня пенсия. Эти деньги за меня кто-то получает, мне неизвестно, кто именно. В любом случае, мне эти деньги не достаются, тем более, я еще работаю и зарабатываю», - подчеркнул знаменитый продюсер в беседе с журналистами.