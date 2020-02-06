Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Лисова показала загородный дом Виктории Романец





Не так давно звезда проекта "Дом-2" Анастасия Лисова рассказала, что они вместе с мужем Михаилом Шахитджановым намерены обзавестись собственным жильем и уже присматривают для себя варианты. Изначально экс-участница скандального реалити-шоу хотела жить в квартире поближе к центру, но пока подходящего жилья не нашла.Накануне Лисова успела побывать и в загородном доме еще одной экс-проектантки - Виктории Романец. Как известно, в прошлом году брюнетка приобрела таунхаус в поселке Кембридж. Экс-участница проекта "Дом-2" прогулялась по трем этажам "семейного гнездышка" подруги и показала на видео, что там везде кипит работа. Тем не менее, Лисова также отметила, что до уюта и завершения ремонта Виктории Романец и Антону Гусеву конечно еще далеко, ведь только идут отделочные работы.