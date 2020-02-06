Телеведущая Ксения Собчак назвала новую подружку Филиппа Киркорова "толстушкой"





На фотографии Филипп Киркоров представил женщину, которая будет сниматься в его новом ролике. Женщина стоит спиной, а артист предлагает угадать пользователям соцсетей, кто на снимке. В качестве вознаграждения Киркоров предлагает увидеть угадавшему человеку его клип в числе первых.Пост тут же прокомментировала знаменитая телеведущая Ксения Собчак. Она написала, что понятия не имеет, кто запечатлен на снимке, но эта особа явно полноватая.Однако пользователи интернета отметили, что у женщины нет лишнего веса, а Ксения Собчак делает все, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание, ведь совсем скоро в эфире Первого канала выйдет ее новое шоу. Ролик, который был снят в качестве анонса программы, уже появился в Сети. Известно, что соведущим Ксении Собчак будет Александр Гордон.