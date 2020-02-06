Еще не вышедшие смартфоны iPhone 9 и Samsung Galaxy S20 уже доступны в Корее
Потребители из Южной Кореи, как оказалось, уже могут оформить заказ на еще не вышедшие смартфоны iPhone 9 и Samsung Galaxy S20. Причем, оба устройства доступны вполне официально, а в подарок к ним предлагаются бесплатные AirPods и Galaxy Buds+ соответственно.
Поклонники Apple и Samsung во всех уголках мира с нетерпением ждут презентации нового бюджетного смартфона iPhone 9 и флагманской линейки Samsung Galaxy S20. И если анонс от Samsung должен состояться совсем скоро, то Apple даже официально не подтверждала планы по выпуску промежуточной бюджетной модели. Между тем, оба устройства уже доступны для предварительного заказа у официальных дилеров в Южной Корее. Эти данные подтверждаются фотографиями, недавно опубликованными в китайской социальной сети Weibo. На представленных кадрах можно увидеть вывески в фирменном магазине крупного корейского оператора связи Korea Telecom, на которых рекламируется возможность заказать оба указанных смартфона.
Упоминается в этой рекламе и еще одно пока не анонсированное устройство от Samsung – беспроводные наушники Galaxy Buds+, которые покупатели могут получить бесплатно за оформление заказа на устройства из новой флагманской линейки производителя. Впрочем, цена на новинки в рекламе корейского оператора не указывается.
Поклонники Apple и Samsung во всех уголках мира с нетерпением ждут презентации нового бюджетного смартфона iPhone 9 и флагманской линейки Samsung Galaxy S20. И если анонс от Samsung должен состояться совсем скоро, то Apple даже официально не подтверждала планы по выпуску промежуточной бюджетной модели. Между тем, оба устройства уже доступны для предварительного заказа у официальных дилеров в Южной Корее. Эти данные подтверждаются фотографиями, недавно опубликованными в китайской социальной сети Weibo. На представленных кадрах можно увидеть вывески в фирменном магазине крупного корейского оператора связи Korea Telecom, на которых рекламируется возможность заказать оба указанных смартфона.
Упоминается в этой рекламе и еще одно пока не анонсированное устройство от Samsung – беспроводные наушники Galaxy Buds+, которые покупатели могут получить бесплатно за оформление заказа на устройства из новой флагманской линейки производителя. Впрочем, цена на новинки в рекламе корейского оператора не указывается.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:59