Сын Полины Гагариной опубликовал снимок с Арнольдом Шварценеггером

Муж исполнительницы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков недавно поделился фотографией с подписчиками в Instagram, на которой его пасынок Андрей Кислов сидел за одним столом с Арнольдом Шварценеггером. По словам фотографа, старшему сыну певицы хватило смелости приблизиться к звезде Голливуда и попросить его о снимке. Причиной столь необычной встречи оказалось то, что 12-летний мальчик вместе со своей знаменитой мамой завтракали за соседними столами в Лос-Анджелесе с исполнителем главной роли во франшизе "Терминатор".Исхаков отметил, что плакат с артистом висел у него в квартире, а его самого он считает "живой" легендой американского кинематографа. Как объяснил возлюбленный Гагариной, его чрезвычайно удивила дружелюбность актера, которого прервали от принятия пищи: "И он взял и сфоткался, а ведь мог и послать и никому не пришло бы в голову обидеться. Вот это человек!" Многие поклонники известной семьи с восторгом восприняли подобную новость и комментировали, что, несмотря на свои 72 года, Шварценеггер выглядит вполне достойно.