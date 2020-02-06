Ученые: высокое давление при беременности повышает риск сердечных заболеваний в будущем





Согласно данным последних исследований, примерно 2-8% беременных женщин во всем мире страдают преэклампсией – осложнением, которое характеризуется повышенным кровяным давлением. Как правило, это состояние наступает после 20-й недели беременности у многих женщин, которые прежде не испытывали никаких проблем с давлением. Медики пока не могут установить точную причину развития данного состояния, однако они считают, что оно может быть вызвано развитием плацентарных кровеносных сосудов. Кроме того, в США преэклампсия становится причиной около 15% преждевременных родов.Ученые провели тщательный анализ сердечно-сосудистых заболеваний у почти 6,4 тысяч женщин в возрасте 18-54 лет, которые впервые были беременны и столкнулись в преэклампсией. Изучив медицинские данные за период 1999-2013 годов и сравнив эту информацию с показателями беременных пациенток без подобных осложнений, исследователи выяснили, что первая группа имеет в четыре раза больший риск сердечного приступа или смерти от заболеваний ССС. Кроме того, женщины с таким осложнением вдвое чаще умирали от других медицинских причин.«У женщин с преэклампсией также выявлялась хроническая гипертония, заболевания почек, гестационный диабет и прочие недуги», - утверждает один из авторов исследования - Мэри Даунс Гастрич, доцент Медицинской школы Rutgers Robert Wood Johnson при Сердечно-сосудистом Институте Нью-Джерси.