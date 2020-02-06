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"Есть хорошие врачи, ей помогут": Телеведущий Соловьёв попросил оставить Алену Водонаеву "там, где лежит"

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление коллеги Алены Водонаевой по поводу материнского капитала. Он предположил, что у звезды проекта "Дом-2" явно налицо психическое заболевание, ее стоит "оставить там, где это лежит".
"Есть хорошие врачи, ей помогут": Телеведущий Соловьёв попросил оставить Алену Водонаеву "там, где лежит"

После скандала вокруг гневного поста телеведущей, модели и одной из самых ярких участниц проекта "Дом-2" Алены Водонаевой по поводу материнского капитала и того, что ради него станет "рожать быдло" звезда пожаловалась, что телевизионные работники сильно исказили и поменяли смысл ее слов, причем даже не слушая аргументов, а показывая обнаженные снимки журналистки для мужских журналов.

Коллега Алены Водонаевой Владимир Соловьев отметил, что одно упоминание о ней или комментирование ее слов - это внимание в ее сторону, которого она явно не стоит.
"В стране 140 с лишним миллионов человек, и подавляющее большинство из них гораздо интереснее, важнее и достойнее, чем эта гражданка. Вообще сам факт её цитирования, сам факт упоминания и сам факт внимания к ней - уже абсолютно лишнее. Поэтому оставьте это там, где это лежит", - сказал Соловьев.


Телеведущий предположил, что Алена Водонаева страдает из-за расстройства психики, при котором даже против ее желания как только она начинает говорить получаются только оскорбления. Владимир Соловьев предложил отправить журналистку в церковь, где из нее, возможно, изгонят бесов, а также отметил, что есть хорошие врачи, которые помогут звезде проекта "Дом-2".

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:08

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