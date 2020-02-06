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Эксперты: Российская сеть автодилеров постепенно вымирает

Низкие показатели продаж автомобилей и выход крупных производителей из российского рынка в 2019 году уже стали причиной закрытия примерно 80 автосалонов в стране. Многие дилеры попросту не успевают перестраиваться под изменения потребительских привычек, что заставляет экспертов прогнозировать фактическое вымирание автодилеров в России.

По данным агентства «Автостат», в минувшем году в России было расторгнуто 544 дилерских контракта, в то время как новых заключено всего 464. Главная причина такого дисбаланса, по мнению аналитиков, закрытие российского представительства американской компании Ford. Всего за год до этого в России также была остановлена сборка автомобилей китайской компании Lifan, остановил производство и завод компании Chery. От 14 дилерских центров пришлось отказаться в 2019 году СП «GM_АвтоВАЗ». Крупные рыночные игроки считают, что государству пора оказать помощь дилерскому бизнесу. А эксперты прочат данному сегменту рынка едва ли не вымирание.

«Это довольно тревожные сигналы – дилерские сети в России сокращаются. Рынок уже сократился почти вдвое и продолжает падать, в то время как уровень доходности в сегменте существенно сократился. Очевидно, что это сокращение продолжится и в будущем. За последнее время мы уже потеряли около 100 000 человек, работавших в авторитейле», - отмечает глава РОАД Олег Мосеев.

Другие эксперты утверждают, что многие российские дилеры страдают от сильной закредитованности и оттока гарантийных клиентов. «Сложилась сложная ситуация в автопроме. Дилеры не могут опустить цены на сервис, поскольку в противном случае не смогут обслуживать кредиты, а импортеры не хотят снижать требования к дилерам и уровню предоставляемого ими сервиса», - отмечают они.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:05

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