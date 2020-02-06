Анастасия Волочкова перенесла дату свадьбы
Анастасия Волочкова изменила дату свадьбы. Бракосочетание состоится не 20 октября, как намечалось ранее, а 10 октября 2020 года.
Анастасия Волочкова побывала в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» и рассказала о новой дате свадьбе. Ранее она сообщала, что торжество пройдет в день красивой даты – 20.10.2020, но позже выяснили, что это рабочий день, вторник. Балерина решила перенести праздник на субботу 10.10.2020.
Тамадой на свадьбе будет подруга Анастасии Волочковой актриса Алла Довлатова. Танцовщица сказала, что уже скоро начнутся приготовления к торжеству. Она напомнила, что всегда хотела красивую дату свадьбы и еще более пышное торжество, чем у нее было в 2007 году. Также балерина отказалась озвучивать имя возлюбленного. Она называет его «Мистер М» и признается, что в его имени есть буква М.
Анастасия Волочкова побывала в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» и рассказала о новой дате свадьбе. Ранее она сообщала, что торжество пройдет в день красивой даты – 20.10.2020, но позже выяснили, что это рабочий день, вторник. Балерина решила перенести праздник на субботу 10.10.2020.
Тамадой на свадьбе будет подруга Анастасии Волочковой актриса Алла Довлатова. Танцовщица сказала, что уже скоро начнутся приготовления к торжеству. Она напомнила, что всегда хотела красивую дату свадьбы и еще более пышное торжество, чем у нее было в 2007 году. Также балерина отказалась озвучивать имя возлюбленного. Она называет его «Мистер М» и признается, что в его имени есть буква М.