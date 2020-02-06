Анастасия Волочкова перенесла дату свадьбы

Анастасия Волочкова побывала в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» и рассказала о новой дате свадьбе. Ранее она сообщала, что торжество пройдет в день красивой даты – 20.10.2020, но позже выяснили, что это рабочий день, вторник. Балерина решила перенести праздник на субботу 10.10.2020.Тамадой на свадьбе будет подруга Анастасии Волочковой актриса Алла Довлатова. Танцовщица сказала, что уже скоро начнутся приготовления к торжеству. Она напомнила, что всегда хотела красивую дату свадьбы и еще более пышное торжество, чем у нее было в 2007 году. Также балерина отказалась озвучивать имя возлюбленного. Она называет его «Мистер М» и признается, что в его имени есть буква М.