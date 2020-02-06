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В Сети рассказали, как и почему устанавливали "жалюзи" на заднем стекле Жигулей

В середине 1980-х годов среди советской молодежи было крайне популярно устанавливать пластиковые решетки на заднем стекле. В Сети недавно рассказали, как и почему окна Жигулей оборудовали "жалюзями".

Автоэксперты говорят, что зачастую в СССР пластиковые решетки не клеили прямо к окну Жигулей, а устанавливали их в специальные резиновые конструкции. Несмотря на "неаккуратный" вид подобного тюнинга, издалека он казался вполне привлекательным. Для этих целей автомобилисты пользовались уплотнителем, а "жалюзи" складывали из двух отдельных частей. Сама оборудка была довольно сложной: сначала необходимо было снять окантовку, добавить прокладку и собрать все в цельную структуру.

Известно, что ранее пластиковые решетки устанавливались на гоночные машины, особенно американского производства. Подобная исключительность мотивировалась тем, что в этих моделях двигатель располагался в задней части. Немногим позднее эта модификация перекочевала и к отечественным авто, которые таким образом "выделялись из толпы" или находили альтернативу тонированным стеклам. А для советских граждан это также была защита зимой от снега и сохранение хорошего обзора сзади.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:27

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