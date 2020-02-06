В Сети рассказали, как и почему устанавливали "жалюзи" на заднем стекле Жигулей





Автоэксперты говорят, что зачастую в СССР пластиковые решетки не клеили прямо к окну Жигулей, а устанавливали их в специальные резиновые конструкции. Несмотря на "неаккуратный" вид подобного тюнинга, издалека он казался вполне привлекательным. Для этих целей автомобилисты пользовались уплотнителем, а "жалюзи" складывали из двух отдельных частей. Сама оборудка была довольно сложной: сначала необходимо было снять окантовку, добавить прокладку и собрать все в цельную структуру.Известно, что ранее пластиковые решетки устанавливались на гоночные машины, особенно американского производства. Подобная исключительность мотивировалась тем, что в этих моделях двигатель располагался в задней части. Немногим позднее эта модификация перекочевала и к отечественным авто, которые таким образом "выделялись из толпы" или находили альтернативу тонированным стеклам. А для советских граждан это также была защита зимой от снега и сохранение хорошего обзора сзади.