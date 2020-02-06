Врач назвал количество секса, необходимое для здоровья человека





Врач упомянул о термине «условно-физиологический ритм» (УФР), из-за которого медики считают, что норма составляет 2-3 раза в неделю. По словам сексолога, у каждого человека - своя эмоциональность и разная половая конституция. Качество жизни и здоровье людей ухудшаются, если недобирать свою норму.Врач заявляет, что злоупотреблять половой активностью не стоит, так как она может быстро надоесть паре. Евгений Кульгавчук рекомендует отказаться от интимной близости перед важными и ответственными мероприятиями или встречами: после стадии напряжения появляется фаза расслабления, поэтому после секса у человека восстанавливается нервная система.