Врач назвал количество секса, необходимое для здоровья человека
Врач Евгений Кульгавчук сообщил норму половой близости для здоровья пары. Специалист считает, что необходимо заниматься сексом не больше 3-х раз в неделю. Подробнее он рассказал в своем интервью на радио Sputnik.
Врач упомянул о термине «условно-физиологический ритм» (УФР), из-за которого медики считают, что норма составляет 2-3 раза в неделю. По словам сексолога, у каждого человека - своя эмоциональность и разная половая конституция. Качество жизни и здоровье людей ухудшаются, если недобирать свою норму.
Врач заявляет, что злоупотреблять половой активностью не стоит, так как она может быстро надоесть паре. Евгений Кульгавчук рекомендует отказаться от интимной близости перед важными и ответственными мероприятиями или встречами: после стадии напряжения появляется фаза расслабления, поэтому после секса у человека восстанавливается нервная система.
Врач упомянул о термине «условно-физиологический ритм» (УФР), из-за которого медики считают, что норма составляет 2-3 раза в неделю. По словам сексолога, у каждого человека - своя эмоциональность и разная половая конституция. Качество жизни и здоровье людей ухудшаются, если недобирать свою норму.
Врач заявляет, что злоупотреблять половой активностью не стоит, так как она может быстро надоесть паре. Евгений Кульгавчук рекомендует отказаться от интимной близости перед важными и ответственными мероприятиями или встречами: после стадии напряжения появляется фаза расслабления, поэтому после секса у человека восстанавливается нервная система.
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 10:43