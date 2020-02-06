Фанаты по всему миру с размахом отмечают 75-летие со дня рождения Боба Марли





Песни Боба Марли в свое время в буквальном смысле взорвали музыкальный мир, став известными во всех уголках планеты. Он родился 6 февраля 1945 года, а потому сейчас этот день является на Ямайке национальным праздником. Дебют Боба Марли на сцене состоялся еще в совсем юном 16-летнем возрасте, а уже в 18 лет он основал свою первую группу The Wailers. Собрав в коллективе близких друзей и начав записывать с ними песни в стиле регги, артист позднее неоднократно менял состав коллектива и даже исповедуемые им стили. И эти эксперименты впоследствии принесли плоды: сначала The Wailers стали популярны на родной Ямайке, а после и во всем мире.Свободолюбивые тексты песен Боба Марли сделали его голосом целых поколений. А еще артист был известен борьбой за права темнокожих. Самое же большое наследие Боба Марли – его музыка, всегда уникальная, звучащая как регги, из которого извлекли все прежние шероховатости, заставляющая проникаться ею даже тех, кто никогда не испытывал нежных чувств к этому музыкальному стилю.