В России произвели авиационный двигатель с помощью 3D-принтера





В Фонде перспективных исследований сообщили о завершении разработки авиационного двигателя, часть деталей которого была создана с помощью 3D-печати. Благодаря этой технологии специалистам в сотрудничестве с ЦИАМ удалось произвести уникальную систему турбонаддува, позволяющая достигать 120 лошадиных сил при массе в 28 кг и объеме бака на 4 л. Ученые говорят, что мотор может работать на нескольких видах топлива, среди которых числится керосин, газ и бензин.Подобные характеристики делают РПД идеальным вариантом для беспилотных ЛА, легких военных самолетов, роботизированных платформ, а также в дополнении к генераторам гибридных установок, лодочных и автомобильных двигателей. Впечатляет и широкий диапазон температур, при которых возможна работа мотора: от —63,8°С до +52°С, и высот до 10 тысяч метров. К подобной разработке уже проявили интерес представители Минобороны РФ, авиастроительные концерны и фирмы, выпускающие технику для активного отдыха.