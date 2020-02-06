АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: высокое давление при беременности повышает риск сердечных заболеваний в…
EUR 69.74 USD 63.17
Курс валют на 06.02.2020

«Голоса вообще нет»: Сергей Соседов раскритиковал вернувшуюся на сцену Ветлицкую

Объявленное певицей Натальей Ветлицкой возвращение на сцену оказалось омрачено целым набором проблем. Сначала публика раскритиковала артистку за устаревший репертуар и пение под фонограмму, позднее от пользователей соцсетей досталось и нарядам артистки. Спустя какое-то время стало известно, что от исполнительницы ушла целая команда стилистов, теперь же к критике подключился Сергей Соседов, который уверен, что в подобной форме выходить к зрителям просто непозволительно.
«Голоса вообще нет»: Сергей Соседов раскритиковал вернувшуюся на сцену Ветлицкую

В социальных сетях до сих пор активно обсуждают возвращение Натальи Ветлицкой на сцену после многолетнего перерыва. Разумеется, есть у артистки и армия благодарных поклонников, которые рады ей в любом виде и готовы простить спорные наряды и устаревший репертуар, но есть и те, кто подобного не приемлет, отмечая, что певица давно растеряла былую форму и даже не пытается осовременить хореографию. Не испытывает восторга от вернувшейся звезды 90-х и часть профессионального сообщества. Вслед за директором моды Elle Вадимом Галагановым раскритиковать звезду решился и известный музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, во время своего выступления Ветлицкая пела под фонограмму сомнительного качества.

«Довольно провинциальное зрелище. Ужасная фонограмма, голоса вообще нет, никакой динамики исполнения, никакой харизмы. И слишком много выкрутасов с жестами, количество которых непропорционально столь слабому пению. Она словно пытается заменить голос сапогами и руками. Совсем не чувствует зрителя. Так петь можно только дома», - приводит «Комсомолка» слова Сергея Соседова.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: высокое давление при беременности повышает риск сердечных заболеваний в…
"Есть хорошие врачи, ей помогут": Телеведущий Соловьёв попросил оставить Алену Водонаеву "там, где…
Эксперты: Российская сеть автодилеров постепенно…
Анастасия Волочкова перенесла дату…
В России произвели авиационный двигатель с помощью …
У матери ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой случилась истерика в…
Фанаты по всему миру с размахом отмечают 75-летие со дня рождения Боба…
«Голоса вообще нет»: Сергей Соседов раскритиковал вернувшуюся на сцену…
Haima представила бюджетный аналог кроссовера Hyundai Santa…
Британские ученые выяснили, сколько женщин недовольны формой и размером своей…
"Испытываю грусть от одиночества": Порноактриса Райли Рид рассказала о последствиях своей…
Стас Садальский рассказал о белорусских родителях скончавшегося актера Кирка…
Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева тайно вышла замуж за своего…
Учёные из США назвали самые безопасные места в крупных…
Историк моды Александр Васильев назвал Александра Петрова «простачком» на фоне возлюбленной Стаси…
Названы способы правильно и надежно закрепить огнетушитель в…
Блейк Лайвли пошутила об использовании детей в качестве гантелей для…
Компания Tata представила обновленный кроссовер Harrier с тремя иными…
Рассказы матери Марии Машковой Елены Шевченко вошли в сборник «Истории о…
Ученые нашли идеальный рецепт огромных мыльных…
Джулия Робертс провела отпуск со своей семьей на мексиканском…
Роскосмос разместил в Сети фото Байкала с метеорологических…
Поклонники с трудом стали узнавать изменившуюся…
Ученые полагают, что «разговоры» пингвинов напоминают человеческое…
Сергей Безруков покатал детей по снегу на…
В Сети разместили первые фотографии Xiaomi Redmi Note…
Комитет спорта Санкт-Петербурга надеется на нормализацию ситуации в мире в связи с коронавирусом до начала…
Анфиса Чехова предложила подписчикам обсудить её внешние…
Просмотреть все новости