«Голоса вообще нет»: Сергей Соседов раскритиковал вернувшуюся на сцену Ветлицкую





В социальных сетях до сих пор активно обсуждают возвращение Натальи Ветлицкой на сцену после многолетнего перерыва. Разумеется, есть у артистки и армия благодарных поклонников, которые рады ей в любом виде и готовы простить спорные наряды и устаревший репертуар, но есть и те, кто подобного не приемлет, отмечая, что певица давно растеряла былую форму и даже не пытается осовременить хореографию. Не испытывает восторга от вернувшейся звезды 90-х и часть профессионального сообщества. Вслед за директором моды Elle Вадимом Галагановым раскритиковать звезду решился и известный музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, во время своего выступления Ветлицкая пела под фонограмму сомнительного качества.«Довольно провинциальное зрелище. Ужасная фонограмма, голоса вообще нет, никакой динамики исполнения, никакой харизмы. И слишком много выкрутасов с жестами, количество которых непропорционально столь слабому пению. Она словно пытается заменить голос сапогами и руками. Совсем не чувствует зрителя. Так петь можно только дома», - приводит «Комсомолка» слова Сергея Соседова.