Haima представила бюджетный аналог кроссовера Hyundai Santa Fe
Китайская компания Haima официально представили свой новый среднеразмерный кроссовер под названием Haima 8S. Этот автомобиль интересен тем, что фактически являются бюджетным аналогом южнокорейского Hyundai Santa Fe и совсем недавно был зарегистрирован в базе данных Роспатента, а значит, может в будущем попасть и на российский рынок.
Внешность Haima 8S действительно очень напоминает последнее поколение Hyundai Santa Fe. К примеру, кроссовер от китайского бренда получил довольно крупную радиаторную решетку, форма которого повторяет оригинал, присутствует в передней части машины и двухъярусная оптика. В салоне новинки обращает на себя внимание современная мультимедийная система с «парящим» сенсорным дисплеем, спортивное рулевое колесо, цифровая панель приборов, электронный селектор трансмиссии и не менее оригинальная консоль.
А вот в моторную гамму Haima 8S включены два турбированных силовых агрегата. Первый – 1,2-литровый мощностью 148 лошадиных сил, а второй – 194-сильный с рабочим объемом 1,6 литра. В качестве трансмиссий в новом китайском кроссовере могут быть установлены 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатая преселективная роботизированная коробка передач.
Внешность Haima 8S действительно очень напоминает последнее поколение Hyundai Santa Fe. К примеру, кроссовер от китайского бренда получил довольно крупную радиаторную решетку, форма которого повторяет оригинал, присутствует в передней части машины и двухъярусная оптика. В салоне новинки обращает на себя внимание современная мультимедийная система с «парящим» сенсорным дисплеем, спортивное рулевое колесо, цифровая панель приборов, электронный селектор трансмиссии и не менее оригинальная консоль.
А вот в моторную гамму Haima 8S включены два турбированных силовых агрегата. Первый – 1,2-литровый мощностью 148 лошадиных сил, а второй – 194-сильный с рабочим объемом 1,6 литра. В качестве трансмиссий в новом китайском кроссовере могут быть установлены 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатая преселективная роботизированная коробка передач.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:25