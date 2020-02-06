Haima представила бюджетный аналог кроссовера Hyundai Santa Fe





Внешность Haima 8S действительно очень напоминает последнее поколение Hyundai Santa Fe. К примеру, кроссовер от китайского бренда получил довольно крупную радиаторную решетку, форма которого повторяет оригинал, присутствует в передней части машины и двухъярусная оптика. В салоне новинки обращает на себя внимание современная мультимедийная система с «парящим» сенсорным дисплеем, спортивное рулевое колесо, цифровая панель приборов, электронный селектор трансмиссии и не менее оригинальная консоль.А вот в моторную гамму Haima 8S включены два турбированных силовых агрегата. Первый – 1,2-литровый мощностью 148 лошадиных сил, а второй – 194-сильный с рабочим объемом 1,6 литра. В качестве трансмиссий в новом китайском кроссовере могут быть установлены 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатая преселективная роботизированная коробка передач.