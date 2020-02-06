АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: высокое давление при беременности повышает риск сердечных заболеваний в…
EUR 69.74 USD 63.17
Курс валют на 06.02.2020

"Испытываю грусть от одиночества": Порноактриса Райли Рид рассказала о последствиях своей работы

Известная порноактриса Райли Рид, ставшая в минувшем году третьей в списке самых популярных представительниц этой «пикантной» профессии, провела откровенный разговор с подписчиками своего YouTube-канала. В рамках этой беседы она рассказала об обратной стороне и последствиях своей работы в порно-индустрии.
"Испытываю грусть от одиночества": Порноактриса Райли Рид рассказала о последствиях своей работы

Так, несколько вопросов от поклонников касались личной жизни артистки. По ее словам, нередко она испытывает грусть от одиночества. Причем, своим проблемы в личной жизни Райли Рид связывает именно с особенностью профессии, а также с тем фактом, что она имеет доход, который заметно больше, чем у большинства парней. Актриса также призналась, что ее работа негативно отразилась на отношениях с семьей. Ее мама изначально ее поддерживала, однако позднее Рид осознала, что родительнице от дочери были нужны лишь деньги, поэтому сейчас они с ней не общаются. Натянуты отношения и с отцом, который попросил дочь вообще не приезжать к нему, поскольку его новая супруга негативно относится к профессии девушки. Как утверждает знаменитость, порно стало причиной того, что она фактически потеряла семью.

К слову, сама Райли Рид не советует людям сниматься в подобного рода фильмах, поскольку данное занятие сильно может усложнить жизнь. Кроме того, она отмечает, что вовлеченность в индустрию заставляет многих актрис жить с постоянным чувством стыда из-за повсеместного осуждения.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: высокое давление при беременности повышает риск сердечных заболеваний в…
"Есть хорошие врачи, ей помогут": Телеведущий Соловьёв попросил оставить Алену Водонаеву "там, где…
Эксперты: Российская сеть автодилеров постепенно…
Анастасия Волочкова перенесла дату…
В России произвели авиационный двигатель с помощью …
У матери ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой случилась истерика в…
Фанаты по всему миру с размахом отмечают 75-летие со дня рождения Боба…
«Голоса вообще нет»: Сергей Соседов раскритиковал вернувшуюся на сцену…
Haima представила бюджетный аналог кроссовера Hyundai Santa…
Британские ученые выяснили, сколько женщин недовольны формой и размером своей…
"Испытываю грусть от одиночества": Порноактриса Райли Рид рассказала о последствиях своей…
Стас Садальский рассказал о белорусских родителях скончавшегося актера Кирка…
Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева тайно вышла замуж за своего…
Учёные из США назвали самые безопасные места в крупных…
Историк моды Александр Васильев назвал Александра Петрова «простачком» на фоне возлюбленной Стаси…
Названы способы правильно и надежно закрепить огнетушитель в…
Блейк Лайвли пошутила об использовании детей в качестве гантелей для…
Компания Tata представила обновленный кроссовер Harrier с тремя иными…
Рассказы матери Марии Машковой Елены Шевченко вошли в сборник «Истории о…
Ученые нашли идеальный рецепт огромных мыльных…
Джулия Робертс провела отпуск со своей семьей на мексиканском…
Роскосмос разместил в Сети фото Байкала с метеорологических…
Поклонники с трудом стали узнавать изменившуюся…
Ученые полагают, что «разговоры» пингвинов напоминают человеческое…
Сергей Безруков покатал детей по снегу на…
В Сети разместили первые фотографии Xiaomi Redmi Note…
Комитет спорта Санкт-Петербурга надеется на нормализацию ситуации в мире в связи с коронавирусом до начала…
Анфиса Чехова предложила подписчикам обсудить её внешние…
Просмотреть все новости