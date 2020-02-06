"Испытываю грусть от одиночества": Порноактриса Райли Рид рассказала о последствиях своей работы





Так, несколько вопросов от поклонников касались личной жизни артистки. По ее словам, нередко она испытывает грусть от одиночества. Причем, своим проблемы в личной жизни Райли Рид связывает именно с особенностью профессии, а также с тем фактом, что она имеет доход, который заметно больше, чем у большинства парней. Актриса также призналась, что ее работа негативно отразилась на отношениях с семьей. Ее мама изначально ее поддерживала, однако позднее Рид осознала, что родительнице от дочери были нужны лишь деньги, поэтому сейчас они с ней не общаются. Натянуты отношения и с отцом, который попросил дочь вообще не приезжать к нему, поскольку его новая супруга негативно относится к профессии девушки. Как утверждает знаменитость, порно стало причиной того, что она фактически потеряла семью.К слову, сама Райли Рид не советует людям сниматься в подобного рода фильмах, поскольку данное занятие сильно может усложнить жизнь. Кроме того, она отмечает, что вовлеченность в индустрию заставляет многих актрис жить с постоянным чувством стыда из-за повсеместного осуждения.